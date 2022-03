Schutz vor Krieg – Die Schweiz bestätigt die Ankunft der ersten Flüchtenden aus der Ukraine

Seit dem russischen Angriff auf ihr Land suchen mittlerweile Hunderttausende Menschen aus der Ukraine Schutz vor dem Krieg. Bis Dienstag waren nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 874’000 Menschen aus dem Land geflohen. Die Zahl könnte also bald auf eine Million ansteigen. Mehr als die Hälfte der Flüchtenden befindet sich den Angaben des UN-Flüchtlingswerks UNHCR zufolge in Polen. Rund 454’000 Menschen aus der Ukraine suchten demnach dort Schutz. An zweiter Stelle folgt Ungarn mit rund 116’000 aufgenommenen Flüchtenden, dann Moldau mit 79’000, die Slowakei mit 67’000 und Rumänien mit 45’000. Rund 70’000 Menschen seien zudem in andere europäische Staaten weitergereist.

Solidarität ist gross

Justizministerin Karin Keller-Sutter hat an der Medienkonferenz zu den Russland-Sanktionen mitgeteilt, dass die Schweiz sich mit Flüchtenden aus der Ukraine «grosszügig und unkompliziert» zeigen werde. Die SBB hat daraufhin bestätigt, dass Menschen aus der Ukraine die Transportmittel bis auf Weiteres gratis benutzen dürfen.



Die Schweizer Bewegung Campax ruft die Bevölkerung auf, Flüchtende für die Zeit der Not bei sich zu Hause aufzunehmen. «Es ist Zeit, dass auch wir in der Schweiz unseren Teil leisten und helfen, die Leiden der Kriegsfolgen zu lindern», heisst es in einer Mitteilung am Montag. Wie es beim Staatssekretariat für Migration SEM auf Anfrage heisst, können sich Ukrainerinnen und Ukrainer mit biometrischen Pässen visumsfrei 90 Tage lang im Schengen-Raum aufhalten. «Während dieser Zeit ist eine private Unterkunft ohne Weiteres möglich», sagt Sprecherin Anne Césard.