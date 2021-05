Statt selber kochen - Die Schweiz bestellt in der Krise Essen für 2 Milliarden Franken

Wer bestellt online Essen?

Die Gründe für die zunehmenden Bestellungen sind schnell gefunden: Keine Zeit oder keine Lust, um selber zu kochen. Die Auswertung habe ergeben, dass besonders Personen im Alter von 16 bis 39 Jahren gern mal den Kurier kommen lassen. Je älter die befragten Personen waren, desto mehr Zeit investieren sie, um selber einkaufen und zu kochen. So befinden sich in der Altersgruppe der 16- bis 39-Jährigen doppelt so viele «Heavy User», die mehr als 2 bis 3 Mal pro Monat bestellen als bei den 40- bis 65-Jährigen. Mit 57 Prozent sind es mehr Männer als Frauen Heavy User. Mehr als zwei Drittel der Heavy User arbeitet Vollzeit.