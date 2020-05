Rückholaktion des EDA

Die Schweiz brachte die letzten 100 Gestrandeten nach Hause

Die bislang «grösste Rückholaktion» der Schweiz ist beendet: Am Mittwochabend landeten die letzten 46 im Ausland gestrandete Passagiere aus der Schweiz in Zürich.

Die Maschine der Schweizer Luftfahrtgesellschaft Helvetic Airways landete am 29. April 2020 kurz vor 20.40 Uhr in Zürich, wie die Fluggesellschaft und das Aussendepartement (EDA) mitteilten.

Ende einer historischen Rückholaktion: Am Mittwochabend ist das letzte vom Aussendepartement gecharterte Flugzeug mit im Ausland gestrandeten Schweizer Passagieren in Zürich angekommen. Es hat Reisende aus Ghana, der Elfenbeinküste und aus Burkina Faso zurückgebracht.

Damit endet die gemäss EDA-Angaben bislang «grösste Rückholaktion» der Schweiz. Die Maschine der Schweizer Luftfahrtgesellschaft Helvetic Airways landete kurz vor 20.40 Uhr in Zürich, wie die Fluggesellschaft und das Aussendepartement (EDA) am Mittwochabend mitteilten.

46 Passagiere aus der Schweiz, weitere 46 aus anderen Ländern

Das Flugzeug war am Dienstagmorgen nach Ouagadougou in Burkina Faso gestartet. Nachdem es dort abgehoben war, legte es einen ersten Stopp in der ghanaischen Hauptstadt Accra ein. Es folgte am Mittwoch ein Zwischenstopp in Abidjan in der Elfenbeinküste.