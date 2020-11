Massnahmen wirken : Die Schweiz bringt den R-Wert unter 0,8

Laut neusten Zahlen der ETH haben die in den letzten Wochen eingeführten Corona-Massnahmen ihr Ziel erreicht. BAG-Direktorin Anne Lévy spricht von einer Trendwende.

Levy: «Man kann sich noch so gut vorbereiten, auf alles gefasst ist man am Ende doch nicht.»

Taskforce-Präsident Martin Ackermann hatte am 12. November gesagt, das Ziel sei, den «R-Wert unter 0,8 oder besser noch 0,7» zu senken. Auf seinem absoluten Höhepunkt Ende September lag der Wert noch bei 1,78.

Der Epidemiologe Thomas Cerny warnt indessen in der «SonntagsZeitung»: «Der Trend geht zwar insgesamt in die richtige Richtung, aber Kantone, welche immer noch hohe Zahlen von Neuinfektionen registrieren, werden weiter gehende Massnahmen ergreifen müssen, um die Bevölkerung zu schützen.»

In der Tat verlaufen die Ansteckungen regional sehr unterschiedlich. Am stärksten steigen die Zahlen derzeit in Basel-Stadt. Der Halbkanton hat jetzt mit 1,13 den schweizweit höchsten R-Wert. Wegen der stark steigenden Zahlen hat Basel-Stadt diese Woche bereits die Notbremse gezogen und einen kleine