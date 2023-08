Fukushima-Lebensmittel dürfen in Schweiz importiert werden

Die japanische Regierung hat sich 2021 entschieden, radioaktives Wasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk in Fukushima ins Meer zu schütten. Nun ist es bald so weit.

Nach der EU haben auch die Schweiz und Liechtenstein ihre Einfuhrbeschränkungen für Lebensmittel aus dem japanischen Fukushima aufgehoben. Mehr als zwölf Jahre nach der dortigen Atomkatastrophe verlangen die beiden Länder keine Strahlungstests mehr für einige Agrar- und Fischereiprodukte aus Fukushima sowie neun weiteren Präfekturen, teilte die Regierung in Tokio am Dienstag mit. Zuvor hatte auch die EU bekanntgegeben, dass wieder alle Lebensmittel aus Japan ohne zusätzliche Kontrollen in die EU exportiert werden.

Kernschmelze nach Erdbeben und Tsunamis

Damit gelten nur noch in sieben Ländern und Regionen, darunter China und Südkorea, Einfuhrbeschränkungen für japanische Lebensmittel. Zwischenzeitlich hatten 55 Länder solche Auflagen in Reaktion auf den Super-Gau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi verhängt. Dort war es im März 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen.



Die Aufhebung der Importbeschränkungen durch die EU, die Schweiz und Liechtenstein erfolgten kurz vor dem geplanten Beginn der Einleitung behandelten Kühlwassers aus der Atomruine in den Ozean.