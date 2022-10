Rekordtemperaturen: Die Schweiz erlebt den wärmsten Oktober seit Messbeginn

Das zeigt sich auch in den Zahlen: In grossen Teilen der Schweiz lagen die Temperaturen des Oktobers weit über dem Schnitt.

Der diesjährige Oktobermonat dürfte als bisher wärmster seit Messbeginn eingehen. Im Vergleich zum Klimamittel, also den Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020, war der laufende Monat bisher in einzelnen Teilen der Schweiz fast vier Grad wärmer. Vor allem in der Nord- und Westschweiz präsentierte sich der Oktober bisher sehr warm, schweizweit waren die Temperaturen im Schnitt 3,2 Grad wärmer als der Schnitt der letzten 30 Jahre.

September war in den Bergen kälter

Frühling – alles Leben erwacht wieder und die Temperaturen steigen. Sommer – das warme Wetter lädt dazu ein, draussen Zeit zu verbringen. Herbst – endlich kühlt es wieder etwas ab. Winter – bei kalten Temperaturen fühle ich mich am wohlsten. Ich mag alle Jahreszeiten. Ich will nur die Antworten sehen.

So betrug die Durchschnittstemperatur im Vormonat auf dem Pilatus 5,4 Grad – im Oktober wurde es mit durchschnittlich 7,5 Grad deutlich wärmer auf dem Luzerner Stadtberg. Das gleiche Bild präsentiert sich am Säntis: Im September waren es im Schnitt frostige 2,2 Grad, im Monat darauf verdoppelte sich der Durchschnitt auf 4,4 Grad Celsius.

Bisher keine Frostnächte

Im Flachland hatten Pflanzen und Blumen bisher noch Glück. Anders als in der Vergangenheit, wo im Oktober etwa ein bis zwei Frosttage gemessen wurden, fiel das Thermometer 2022 bisher noch nicht unter den Gefrierpunkt – dies dürfte sich laut Perret bis Ende des Monats auch nicht mehr ändern. Dafür ist stellenweise sehr viel Regen gefallen. So gab es im Oktober schweizweit 18 Prozent mehr Regen als in den Vorjahren. Vor allem im Unterwallis fiel teils sehr viel Regen, während es in der Zentralschweiz ungewöhnlich trocken war.