21 Grad im Tessin - Die Schweiz erlebte eine Tropennacht

Auch in anderen Regionen der Schweiz sank das Thermometer nur knapp unter 20 Grad.

In der Nacht blieb es im Tessin über 20 Grad.

In der Schweiz herrschen sommerliche Temperaturen.

Das Sommerhoch Yona, ein Ausläufer des Azorenhochs, sorgt in der Schweiz derzeit für hohe Temperaturen. In der Nacht auf Sonntag erlebten wir darum eine Tropennacht. Die Messstation Locarno-Monti im Tessin verzeichnete eine Tiefsttemperatur von 20,9 Grad. Doch auch weiter nördlich kratzte das Thermometer an der 20-Grad-Grenze: Chur meldete 19,4 Grad, Bad Ragaz SG19,0, Vevey VD 18,5 und Galgenen SZ 18,0 Grad.