Wetter – Die Schweiz erwartet ein turbulentes Wetter-Wochenende

Über die Weihnachtsfeiertage musste, wer in Weiss feiern wollte, hoch hinaus. In den nächsten Tagen wechselt das Wetter fast stündlich und bringt aber endlich auch etwas Schnee bis ins Flachland.

1 / 6 Mit strahlendem Sonnenschein ist an diesem Wochenende noch nicht zu rechnen. 20min/Michael Scherrer Das Wochenende wird wettertechnisch zwar spannend, … 20min/Rosser … so richtig schön wäre aber wohl anders. 20min/Rosser

Darum gehts Dieses Wochenende wird wettertechnisch turbulent.

Diverse Störungen bringen uns Wind, Regen und etwas Schnee.

Schönes Winterwetter ist ab nächster Woche zu erwarten.

Eisiger Wind, fieser Regen oder traumhaft luftige Schneeflocken? Bis nächste Woche ist wettertechnisch einiges los. Am Wochenende ziehen immer wieder Störungen durchs Land. Was das Wetter alles Spannendes in petto hat, schreibt Meteonews in einer Mitteilung.

Wer es noch nicht gemerkt haben sollte, in grossen Teilen der Schweiz schneit es. Am Mittag hat es im Westen angefangen und zieht bis zum Abend bis ins Flachland. Liegenbleiben dürfte aber, wenn überhaupt, nur eine dünne Schneedecke von maximal drei Zentimetern.

Schnee, Regen, alles ist möglich

In der Nacht auf Samstag bringen dann Böen mit bis über 60 Stundenkilometern die nächste Ladung Schnee. In den Alpen werden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. Enttäuschend für alle Winterfreunde: Es dürfte in den tiefen Lagen mehrheitlich Pflotsch liegen bleiben. Im Nordwesten der Schweiz und am Genfersee kann der Schnee auch komplett flüssig niedergehen – es muss mit Regen gerechnet werden.

Grundsätzlich ist das Wetter über das gesamte Wochenende «relativ dynamisch», wie es der Meteorologe Roger Perret nennt. In der Nacht auf Sonntag windets dann wieder stürmischer aus Südwesten her. Im Flachland jedoch nicht so stark, dass man sich Sorgen machen müsste. «Es ist kein Megasturm. Eher ein ‹Stürmli›», so der Wetterprofi. In den Bergen hingegen pfeift der Wind einem dann ganz schön um die Ohren. Dort ist mit örtlichen Orkanböen von bis zu 118 Stundenkilometern zu rechnen. «Ab nächster Woche wird es wieder schöner und stabiler», beruhigt Perret.

Viel zu milder Jahresbeginn

Richtiges Skiwetter ist auch nicht zu erwarten. Nicht nur im Flachland, sondern auch in den Bergen lässt sich die Sonne nur selten blicken und überlässt den Wolken die Bühne. Die Temperaturen fallen kaum unter null Grad und so bleibt es bei zwei bis acht Grad. Was, im Gegensatz zu den milden Temperaturen Anfang des noch jungen Jahres, mehr als normal sei. Der milde Jahresbeginn war, wie es Perret von Meteonews ausdrückt, «schon an der oberen Grenze vom Möglichen», sei aber auf die warmen Südwestwinde vom Mittelmeer zurückzuführen.

Richtig wissen will es Frau Holle dann in der Nacht von Sonntag auf Montag und hinterlässt uns gebietsweise entlang der Alpen bis über 40 Zentimeter Neuschnee. Ab Montag entspannt sich das leicht nervöse Wetter wieder und die spannende, dynamische Wochenend-Wetterphase ist Geschichte.

