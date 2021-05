So reagiert das Netz auf den 3. Platz - «Die Schweiz hätte gewinnen sollen»

Die Schweiz erreichte mit 432 Punkten Platz 3 am Eurovision Song Contest, hinter Italien und Frankreich.

Die italienische Hardrock-Band Maneskin hat im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) den Sieg davongetragen. Maneskin gewann bei der Show am Samstagabend vor Frankreich und der Schweiz. Nach den Wertungen der europäischen Jurys, die zur Hälfte in das ESC-Ergebnis eingehen, hatte es noch nach einem Überraschungssieg unseres Schweizer Teilnehmers, Gjon’s Tears, ausgesehen. Doch das europäische Publikum hievte Italien noch an der Schweiz und Frankreich vorbei auf den Thron. Hochspannung bis zu den letzten Augenblicken – nicht nur wir zitterten vor Aufregung.