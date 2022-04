Kritik an Cassis – «Ein stärker führender Bundesrat hätte sich deutlicher ausgedrückt»

Bundesrat Ignazio Cassis gab am Montag vor Medienvertretern eine Stellungnahme zu Butscha ab.

Oliver Diggelmann ist Professor für Völker- und Staatsrecht an der Universität Zürich.

Herr Diggelmann, ist die Kritik an der zurückhaltenden Stellungnahme des EDA berechtigt?

Ich halte sie für überzogen. Auch wenn in der Sache nach heutigem Wissensstand klar scheint, dass Kriegsverbrechen begangen wurden, ist die Stellungnahme des EDA doch vor allem in der vorsichtigen Beamtensprache gehalten, die bei Verbrechen und Strafverfahren grundsätzlich richtig und wichtig ist. Die Formulierung fällt dem Bundesrat nun aber wegen seiner Zögerlichkeit zu Beginn des Krieges auf die Füsse.

Damals entstand der nicht unberechtigte Eindruck, die Schweiz wolle jede Brüskierung Russlands vermeiden. Sie wollte lediglich die Umgehung der EU-Sanktionen verhindern. Ein solches Schonen von Russland kann ich aus dieser Stellungnahme nicht herauslesen. Es ist von mutmasslichen schweren Verstössen gegen das humanitäre Völkerrecht die Rede, also Kriegsverbrechen. Das ist eines der vier schwersten Verbrechen, die es gibt. Die Beamtensprache des EDA nimmt die Unschuldsvermutung auch in dieser Ausnahmesituation sehr ernst. Vielleicht ist das etwas zu vorsichtig, aber angesichts der derzeitigen Situation kaum ein wirkliches Problem.

Ich meine ja. Ein stärker führender Bundesrat hätte dies möglicherweise auch getan. Man hätte von «sehr wahrscheinlichen Kriegsverbrechen Russlands» sprechen können, auch ohne Strafurteil, denn die Faktenlage scheint erschreckend klar. Ich meine allerdings, die Positionierung des Bundesrats in diesem Krieg ist heute sehr eindeutig. Er hat den Annexionsversuch klar verurteilt. Die Schweiz beteiligt sich integral an den Sanktionen. Da sollte man aus dieser Formulierung kein Drama machen.

Human Rights Watch ist eine erstklassige Informationsquelle, keine Frage. Es ist aber eine private Organisation. Auch da geschehen Fehler, und es ist grundsätzlich richtig, auch beim scheinbar Eindeutigen zuerst zu fragen, ob wirklich alles so eindeutig ist. Zuerst genau hinzuschauen ist grundsätzlich richtig.

Der Bundesrat versucht, seine Politik besser zu erklären. Besser als zu Beginn des Krieges. Er wurde ja nicht nur deshalb scharf kritisiert, weil er sich zuerst auf eine blosse Umgehungsverhinderung beschränken wollte. Sondern auch, weil er es in dieser Pressekonferenz einem sichtlich überforderten Chefbeamten überliess, seine Politik zu erklären. Dieser Beamte verwendete immer wieder Formulierungen, die sich der Bundesrat zurechtgelegt hatte, ohne sie aber wirklich erklären zu können. Die Journalisten waren konsterniert.

Tage später hat der Bundesrat nicht nur den Entscheid korrigiert, sondern die Übernahme der EU-Sanktionen auch selbst richtig zu erklären versucht. Das Problem allerdings ist, dass er zurzeit nach einem neutralitätspolitischen Kompass sucht, der zur neu entstandenen Situation passt. In Bern ist durch diesen Krieg etwas in Bewegung geraten, soweit ich das beurteilen kann. Man überlegt sich, was Neutralität heute genau heisst, ob und wie weit es Justierungen braucht.