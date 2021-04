Traurige Bilanz - Die Schweiz hat bald 10’000 Corona-Tote – drei Perspektiven auf eine Zahl

1 / 6 Laut offiziellen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) verstarben bis am Dienstagabend fast 10’000 Menschen in der Schweiz an oder mit Corona. 20min/Celia Nogler Aufgrund der aktuell täglich gemeldeten weiteren Todesfälle ist damit zu rechnen, dass dieser Tage die Grenze von 10’000 Corona-Toten erreicht wird. 20min/Celia Nogler Drei Menschen erzählen aus ihrem persönlichen Blickwinkel, wie sie die Zahl interpretieren. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Noch diese Woche wird die Schweiz 10’000 Corona-Tote verbuchen.

Die Frage nach der Tödlichkeit des Corona-Virus spaltet Teile der Schweiz.

Eine Pflegerin, zwei Betroffene, die Angehörige verloren haben, und ein Kritiker der Corona-Massnahmen erzählen, was diese Zahl in ihnen auslöst.

Spätestens bis Ende Woche wird die Schweiz einen traurigen Marke überschreiten: 10’000 Menschen werden seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gestorben sein. Am Dienstag belief sich die Bilanz auf 9982 Corona-Tote. Was löst diese Zahl in der Gesellschaft aus? Zwei Angehörige, eine Pflegefachfrau und ein Massnahmen-Skeptiker erzählen:

Lina* (40), verlor ihren Vater:

«Mein Vater kämpfte im Spital zehn Tage ums Überleben. Auf der Intensivstation, als er schon nicht mehr bei Bewusstsein war, konnte ich ihn noch besuchen. Für mich ist es im Nachhinein etwas vom Schlimmsten, dass ich mich nicht bei Bewusstsein von ihm verabschieden konnte.

Ich hätte nie erwartet, dass mein Vater am Virus sterben würde. Er hatte zwar Altersleukämie, hatte damit zuvor aber beschwerdelos und ohne Medikamente gelebt. Erst durch das Virus verschlechterte sich sein Gesundheitszustand.

Ich wünsche niemandem Angehörige, die wegen eines schweren Verlaufs ins Spital müssen. Was man da psychisch durchmacht, ist etwas vom Schlimmsten: Es ist ein ständiger Wechsel zwischen Hoffen und Rückschlägen.

Mein Vater ist im Januar gestorben. Inzwischen habe ich mich etwas gefangen. Mein Vater fehlt mir aber jeden Tag. Besonders trifft es mich, wenn ich sehe, wie Leute ohne Maske gegen die Massnahmen demonstrieren. Das ist ein Affront für alle, die einen Menschen an Corona verloren haben.»

Tania (62), Büroangestellte, verlor ihren Vater:

«Zuerst klagte mein Vater nur etwas über Husten, aber danach verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er wurde schwach und brauchte Sauerstoff. Das Coronavirus hatte neben der Lunge auch andere Organe befallen. Auf die Intensivstation wollte er sich mit fast 90 Jahren nicht mehr verlegen lassen.

Sein Wunsch war, im Altersheim zu sterben. Ich bin froh, konnte ich mich von meinem Vater noch verabschieden. Reden konnte er nicht mehr. Aber er merkte, dass ich bei ihm war. Er starb im November am Coronavirus – zehn Tage, nachdem das Virus in seinem Heim im Kanton Waadt ausgebrochen war.

Ich sah meinen Vater noch nie so zufrieden wie in den letzten Jahren vor seinem Tod. Er war im Kopf noch sehr fit und auch noch ein wenig mobil. Jeden Tag ging er im Altersheim die Zeitung lesen und Kaffee trinken. Ich war sehr geschockt, als viele Leute fanden, mein Vater sei sowieso schon alt gewesen und wäre auch ohne die Infektion bald gestorben. Klar: Sterben werden wir alle einmal. Das Leben ist aber nicht nur für junge Menschen, sondern auch für betagte Menschen immer ein Geschenk.

Insbesondere betagte Menschen freuen sich über jeden neuen Tag: Vielleicht über den schönen Garten, ein Glas Wein im Schatten oder ein Gespräch mit der Familie. Ob 10‘000 alte oder 10’000 junge Menschen an Corona starben – beides ist traurig.»

Gabriela Fankhauser (40), Pflegefachfrau:

«Menschen beim Sterben zu begleiten, ist bereits ein intensiver Prozess. In der Coronasituation wurde es umso härter. Da ich Schutzkleidung tragen musste, fehlte der Körperkontakt mit den Sterbenden. Als Pflegefachperson muss man da manchmal Kompromisse eingehen. So zog ich die Handschuhe aus, damit die Patienten meine Hand spürten.

Viele Patienten mussten sterben, ohne ihre Angehörigen noch einmal zu sehen. Eine Tochter wollte sich mit ihrer Mutter von ihrem Vater verabschieden, kam aber aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr vorbei. Ich erinnere mich noch genau, wie ich an dem Abend mit ihnen am Telefon weinte.

Ich erinnere mich auch an ein intensives Gespräch mit einer älteren Dame, die im Sterben lag. Sie machte sich Sorgen um ihre Angehörigen. Sie liessen sie mitten in dieser ungewissen Ausnahmesituation zurück, sagte sie. Im Krieg dagegen habe man gewusst, wie dieser enden könne.

Die meisten Patienten haben Mühe mit Atmen, weil das Virus auf die Atemwege schlägt. Um den Sterbeprozess so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es in der Palliativmedizin diverse Medikamente, die wir gezielt und nach Bedarf einsetzen können.



Sorgen macht mir, dass mit den Öffnungen das gewöhnliche Leben bereits wieder beginnt. Vielleicht hat das Pflegepersonal nur gerade eine Verschnaufpause. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.»

Michael Bubendorf, Massnahmen-Kritiker des Vereins «Freunde der Verfassung»:

«Es gibt Fälle, in denen das Coronavirus tödlich sein kann – das steht ausser Frage. Die Zahlen der vielen tausend Menschen, die laut BAG am Virus gestorben sind, entsprechen aber nicht den Tatsachen. Schliesslich unterscheiden die Behörden bis heute nicht zwischen Menschen, die an und solchen, die mit Corona gestorben sind. Die offiziellen Zahlen basieren auf PCR-Tests, die bekanntermassen viel zu viele falsch-positive Fälle ausweisen.

Zweifelhaft sind die Zahlen auch, weil man erstmals in der Medizingeschichte Todeszahlen aneinanderreiht. Normalerweise werden diese nur über einen bestimmten Zeitraum erfasst. Türmt man die Zahlen ständig auf, werden sie natürlich immer grösser und eindrücklicher.

Fragwürdig ist, dass die Spitäler angesichts eines solch tödlichen Virus eine Überlastung des Gesundheitssystems riskieren: Anstatt die Intensivplätze aufzustocken, bauten die Spitäler sie in der zweiten Welle um 40 Prozent ab.

Einzig fest steht, dass die Massnahmen nicht mehr Menschen gerettet, sondern viele getötet haben. Dafür verantwortlich sind zum Beispiel die verschobenen Operationen, um in den Spitälern mehr Platz für Covid-Patienten freizuhalten. Dem Nachbarn meiner Mutter zum Beispiel wurde dies zum Verhängnis. Er hatte Herz-Kreislauf-Probleme. Seine möglicherweise lebensrettende Operation wurde verschoben. Leider verstarb er vor dem neuen Termin.»

*Name der Redaktion bekannt.