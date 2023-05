Earth Overshoot Day: Die Schweiz hat alle Ressourcen fürs Jahr aufgebraucht

Dieses Jahr fällt der Schweizer Overshoot Day auf den 13. Mai. Ab diesem Tag würde die Menschheit so viel verbrauchen, wie die Ökosysteme unseres Planeten in einem ganzen Jahr erneuern können, wenn alle Menschen so viel konsumieren würden wie die Schweizer Bevölkerung.

Der Earth Overshoot Day markiert das Datum, an dem die Nachfrage der Menschheit nach ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen in einem Jahr das übersteigt, was die Erde im gleichen Zeitraum regenerieren kann. In der Schweiz fällt dieses Datum auf den 13. Mai. Ab Samstag lebt die Schweiz also nun auf Kosten künftiger Generationen und des Planeten.



An der Spitze dieses unrühmlichen Rankings steht Katar. Im reichen Wüstenstaat war der Earth Overshoot Day bereits am 10. Februar. Am 14. Februar folgte mit Luxemburg das erste europäische Land.