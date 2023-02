Die Schweiz hat bisher keinen Impfschaden anerkannt

0,004 Prozent wollen eine Entschädigung

Wegen dieser fehlenden Beilagen sind laut des BAG-Sprechers nur noch rund ein Dutzend Gesuche in der Abklärung. Gemessen an der Zahl der Impfungen, die gegen das Coronavirus schweizweit verabreicht wurden, gibt es nur wenige Anträge auf finanzielle Entschädigung: Von rund 6,1 Millionen Menschen, die mindestens eine Impfdosis verabreicht bekommen haben, verlangen 0,004 Prozent oder vier von 100’000 Geimpften eine Entschädigung. Seit 2016 gingen ausserdem vier Gesuche ein, die in keinem Zusammenhang zu Corona standen – zwei wurden zurückgewiesen, die anderen beiden sind derzeit noch pendent.