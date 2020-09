Epidemiologe Christian Althaus«Die Schweiz hat das Potenzial, sehr gut durch diese Krise zu kommen»

In Europa nimmt die Pandemie weiter Fahrt auf, in ersten Städten und Gebieten gibt es erneut Lockdowns. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Die Corona-Lage in verschiedenen Regionen Europas ist in der Tat besorgniserregend. Damit musste man leider rechnen. Das Virus ist weiterhin da, und die Idee einer Herdenimmunität war von Anfang an illusorisch. Auch in Schweden ziehen die Fälle nach den langen Sommerferien wieder an, sodass man über einen neuen Massnahmenkatalog nachdenkt. Der deutsche Virologe Christian Drosten hat es richtig gesagt: Die Pandemie geht jetzt erst richtig los. Deshalb müssen wir uns sehr gezielt auf die nächsten sechs Monate vorbereiten.