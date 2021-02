Die Kritik an der Impfstoffbeschaffung des B undesamts für Gesundheit (BAG) reisst nicht ab: Mehrere Schweizer Forscher beklagen, sie hätten schon früh erfolgversprechende Ansätze für die Entwicklung eines Impfstoffs gefunden, seien vom Bund aber nicht unterstützt worden. So etwa Martin Bachmann von der Uni Bern. Er wollte auf Basis eines harmlosen Gurkenvirus’ einen Impfstoff gegen Corona entwickeln. Mit dieser Idee sei er im Frühling auch ans BAG herangetreten.

Klinische Tests in Planung

Der Ansatz, den Bachmann für die Impfstoffentwicklung verfolgt, habe sich als sehr vielversprechend herausgestellt, sagt er. «Die klinische Testung ist jetzt in Planung. Es könnten tatsächlich Millionen von Dosen in kurzer Zeit hergestellt werden.»

BAG verteidigt Strategie

Maria Foursova, Mediensprecherin beim BAG, verteidigt dessen Strategie: «Alle Impfstoffhersteller wurden von Anfang an am übergeordneten Ziel gemessen, die Schweizer Bevölkerung möglichst rasch mit sicheren und wirksamen Impfstoffen zu versorgen.»

«Spezifisch Schweizer Projekte geprüft»

«Zum heutigen Zeitpunkt ist der Bund bei der Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen gut unterwegs. Wir haben auf dem internationalen Markt Verträge mit mehreren Unternehmen abgeschlossen und sind damit breit aufgestellt», sagt Foursova. Zu beachten sei auch, dass eine inländische Impfstoffproduktion auf zugelieferte Komponenten aus dem Ausland angewiesen sei. Trotzdem schliesst Foursova nicht aus, «dass in Zukunft andere Vorgehensweisen bei der Pandemiebewältigung in Betracht gezogen werden könnten.»

«Hätten einen Glückstreffer landen können»

GLP-Nationalrat Martin Bäumle kann die Kritik am BAG nachvollziehen: «Es ist für ein kleines Schweizer Startup sicher nicht einfach, einen Impfstoff zu entwickeln und in absehbarer Zeit in ausreichender Menge herstellen zu können. Das BAG hätte hier Unterstützungsmöglichkeiten anbieten und bei vielversprechenden Kandidaten auch das nötige Geld sprechen sollen.» Im besten Fall hätte man so einen Glückstreffer gelandet und früh einen Schweizer Impfstoff zur Verfügung gehabt. «Und im schlechtesten Fall hätte man ein paar Millionen in den Sand gesetzt, einen Bruchteil dessen, was uns die Pandemie täglich kostet.»