Nils Stump: Die Schweiz hat erstmals einen Judo-Weltmeister

Noch nie zuvor gewann ein Schweizer Judoka die Goldmedaille an einer WM.

Der Schweizer Judo und Ju-Jitsu Verband schreibt von einem unfassbaren, emotionalen und überraschenden Tag. Kein Wunder: Die Schweiz hat erstmals in ihrer Geschichte einen Judo-Weltmeister. Der 26-jährige Nils Stump sorgte also für einen historischen Tag.

In der Kategorie -73 Kilogramm setzte sich Stump im Duell mit Manuel Lombardo durch. Die beiden trafen zuvor noch nie aufeinander, deshalb war der Final eine Wundertüte mit Chancen auf beiden Seiten. Die reguläre Kampfdauer war bereits abgelaufen, als es zur entscheidenden Szene kam. Bei seinem Seoi-nage-Angriff stützte sich Lombardo unerlaubterweise auf den Kopf, was mit einer Disqualifikation bestraft wurde.

Den letzten grossen Erfolg erkämpfte sich Fabienne Kocher im Jahr 2021. Sie gewann Bronze an der WM. Vor 20 Jahren gewann Sergei Aschwanden an der WM die Silbermedaille. Gold gabs noch nie – bis am Dienstag.