DJ Andrea Oliva im «SMA Studio»-Podcast - «Die Schweiz hat mehr zu bieten als Roger Federer, Schoggi und Chäs»

Comedian Kiko lädt im «SMA Studio»-Podcast Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Musikszene zum Gespräch. Für Episode 13 nahmen der international renommierte DJ und Produzent Andrea Oliva und Pop-Newcomer Zian Platz.

Darum gehts Im «SMA Studio»-Podcast lädt Host Kiko die Schweizer Musikszene zum Plauder- und Geld-Talk.

In der neuen Folge sind Pop-Senkrechtstarter Zian und DJ Andrea Oliva zu Gast.

Hier gehts zur Episodenvorschau.

Du hörst lieber direkt rein? Den Stream in voller Länge gibts direkt darunter.

Ihre beider Musik wird millionenfach gestreamt. Doch während Andrea Oliva seit gut zwei Jahrzehnten Clubs und Festivals rund um die Welt aufmischt, feierte Pop-Senkrechtstarter Zian in diesem Jahr seinen ersten Chart-Hit in der Schweiz.

Der eine hat also längst bewiesen, dass Schweizer Musikschaffende den Sprung ins Ausland schaffen können, der andere birgt grosses Potenzial dazu.

«Mit 15 hab ich in Schweizer Clubs aufgelegt»

Wie wird man also zum international gefeierten Act? «Mit zwölf hab ich mit dem DJing angefangen», erklärt Andrea. Mit 15 habe er dann in Schweizer Clubs aufgelegt. «Mit 15?», fragt Host Kiko ungläubig. «Ja, ich hatte viele ältere Freunde», erklärt Andrea. Seine Eltern seien mässig erfreut gewesen, «aber sie haben dann ja gesehen, dass es für mich gut funktioniert.»

Tatsächlich, der DJ und Produzent spielte längst an den mitunter grössten Festivals der Welt, darunter Coachella in Kalifornien und Tomorrowland in Belgien, im Club-Mekka Ibiza bringt er regelmässig Massen ins Schwitzen:

«Was passiert in der elektronischen Szene im Vergleich zur Popmusik?», will Kiko wissen. Am Ende seien die Unterschiede nicht so riesig, wie man denken würde. «Jeder DJ wird dir sagen, dass er mit seinen Sets Geschichten erzählt», so Andrea. Ihm ginge es darum, die Leute mit einem Lachen nach Hause zu schicken.

Andrea trumpft im britischen Radio, Zian in den Schweizer Charts

«Vor allem live ist es mein Ziel, dass die Leute den Alltag vergessen, ich will ihnen die beste Zeit ever bieten», meint der DJ. Ausländische Sender wie BBC Radio 1 spielten zwar seine Songs, aber Tatsache sei, dass seine Art Musik in der Schweiz nicht so populär ist.

Zian auf der anderen Seite feierte mit seiner Debütsingle «Show You» direkt einen riesigen Erfolg im Heimatland: sechs Monate in den Charts, Goldstatus und im September der Auftritt vor 40’000 Menschen am Energy Air im Berner Wankdorf Stadion.

Trotzdem oder gerade deswegen, die Frage drängt sich auf: «Warum singst du eigentlich auf Englisch?», will Kiko wissen. «Im Englischen kann ein Wort oft viele verschiedene Bedeutungen haben, das gefällt mir sehr», meint Zian.

«In der Schweiz gibt es so viel Talent und Potenzial»

«Ja und ganz ehrlich: Mundart limitiert», wirft Andrea ein. Die Musik könne grossartig sein, aber man erreiche halt ein sehr eingeschränktes Publikum. «Nur schon wenn du in Lausanne spielst, versteht dich niemand mehr», meint der Produzent.

Das erklärte Ziel: «Die Welt muss die Schweiz für mehr anerkennen als Roger Federer, Uhren, Schoggi und Chäs», so Andrea. Talent und Potenzial seien in der hiesigen Musikszene durchaus vorhanden, da ist sich auch Zian sicher.

«SMA Studio» ist eine Zusammenarbeit der Swiss Music Awards und 20 Minuten. Die Folge mit Andrea Oliva und Zian.