Screenshot: Our World in Data

So betrug die Zahl neuer Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz auf eine Million Einwohner gerechnet 152,26. Bei den Vereinigten Staaten von Amerika lag der Wert bei 153,26.

Screenshot: Our World in Data

Neuer Höchstwert bei den Schweizer Coronavirus-Zahlen: Gemessen an der Bevölkerungszahl überholt sie bei den neuen Coronavirus-Infektionen über die letzten sieben Tage sogar die USA. Gemäss den Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zog die Schweiz am Dienstag mit den Vereinigten Staaten gleich: So betrug die Zahl neuer Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz auf eine Million Einwohner gerechnet 152,26. Bei den Vereinigten Staaten von Amerika lag der Wert bei 153,26.