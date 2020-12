Fast zwei Millionen : Die Schweiz hat so viele Grippe-Impfdosen wie noch nie

Das BAG berichtet von einer höheren Nachfrage nach Impfungen gegen die saisonale Grippe. Die Schweiz hat entsprechend mehr Impfdosen bestellt.

Aufgrund der deutlich höheren Nachfrage in diesem Jahr habe der Bund bei den Herstellern die Lieferung von mehreren Hunderttausend zusätzlichen Impfdosen vereinbart.

In der Schweiz steht dieses Jahr eine rekordhohe Zahl von 1,95 Millionen Grippeimpfdosen zur Verfügung.

Wer sich impfen lassen will, muss dies aber bis zum Beginn der Grippewelle tun.

In der Schweiz herrscht laut BAG eine besonders grosse Nachfrage nach Grippeimpfungen.

In der Schweiz steht dieses Jahr eine rekordhohe Zahl von 1,95 Millionen Grippeimpfdosen zur Verfügung. Es besteht laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch eine deutlich höhere Nachfrage nach Impfungen gegen die saisonale Grippe als in den Vorjahren.

Derzeit zirkulieren hierzulande noch keine saisonalen Grippeviren. Die Grippewelle beginnt in der Schweiz in der Regel meistens erst im Januar. Wer sich impfen lassen will, muss dies aber bis zum Beginn der Grippewelle tun.