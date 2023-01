Schweiz verbietet Spanien die Lieferung von Waffen in die Ukraine

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte am Dienstag, dass die Lieferung von bestimmtem Militärmaterial in die Ukraine durch die Schweiz blockiert wird.

Verteidigungsministerin Margarita Robles hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Schweiz gegen die Lieferung von bestimmtem Militärmaterial aus Spanien in die Ukraine ein Veto eingelegt hat. Darüber berichtet hat das spanische Portal «Europapress».

Seco hat noch keine Anfrage erhalten

«Wir verstehen, respektieren und akzeptieren die Neutralität, aber für bestimmtes Material brauchen wir eine Genehmigung der Schweiz, die sie uns derzeit nicht erteilt», erklärte Robles. Demnach braucht Spanien für bestimmte Sendungen bei der Wiederausfuhr die Zustimmung des Herstellerlandes. Die Verteidigungsministerin kündete an, dass Spanien die zuständige Botschaft in Bern um Hilfe bitten wird, um die entsprechende Genehmigung einzuholen.

Weiter schreibt das Seco: «Im Rahmen seines Entscheids vom 3. Juni 2022 hat der Bundesrat festgehalten, dass gemäss Kriegsmaterialgesetz Kriegsmaterialexporte abzulehnen sind, wenn das Bestimmungsland in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Russland und die Ukraine befinden sich in einem solchen Konflikt. Da Ausfuhren aus der Schweiz in die Ukraine aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots und des Kriegsmaterialgesetzes nicht bewilligt werden können, ist auch eine Zustimmung zu einer Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine nicht möglich.»