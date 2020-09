Eigentlich hätte das BAG dieses Jahr doppelt so viele Menschen gegen Grippe impfen wollen wie in normalen Jahren.

Doppelt so viele Grippeimpfungen wie letztes Jahr: Dieses Ziel gab das BAG im Juni aus. Indem vor allem die Risikogruppen flächendeckend geimpft würden, könnte das Risiko einer Grippewelle verhindert werden, so das BAG. Es gelte auf jeden Fall zu verhindern, dass die Schweiz gleichzeitig von einer Corona- und einer Grippewelle heimgesucht werde.

Zwar korrigierte das BAG die Zielsetzung wenig später nach unten. Jetzt zeigt sich aber: Der Schweiz steht zurzeit nicht mehr Impfstoff zu Verfügung wie in normalen Jahren. Das berichten die Zeitungen von CH Media . 1,2 Millionen Dosen Impfstoff stehen zur Verfügung. Der « Blick » schreibt von 1,6 Millionen Dosen. Um die Zielsetzung des BAG zu erreichen, wären aber 1,8 Millionen Dosen nötig. Erschwerend kommt hinzu: Ein Teil des bestellten Impfstoffs steht erst im Dezember zur Verfügung.

Keine Nachlieferungen möglich

Auf Anfrage von CH Media schreibt das BAG: «Mit weiteren Herstellern laufen Verhandlungen des Bundes, um weitere Dosen beziehungsweise Produkte für die Schweiz verfügbar zu machen.» Das Problem dabei: Die Produktion eines neuen Impfstoffs, vom ersten Schritt bis zur Freigabe, dauert mehrere Monate. Bei GlaxoSmithKline, einem Hersteller eines in der Schweiz erhältlichen Impfstoffs, heisst es auf Anfrage: «Alle produzierten Dosen sind bereits auf die verschiedenen Länder in Europa zugeteilt worden, sodass keine restlichen Dosen zur Verfügung stehen, welche für eine Nachlieferung an die Schweiz eingesetzt werden könnten.»