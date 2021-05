Rekordtempo : Die Schweiz ist beim Impfen Weltspitze

Nach einem harzigen Start hat die Schweiz ihre Nachbarländer und sogar die USA beim Impftempo überholt. Jetzt legt sie nochmals einen Zahn zu – dank 2,5 Millionen weiterer Dosen.

Der Schweiz macht in Sachen Impfen zurzeit niemand etwas vor. Das zeigen aktuelle Daten des Bundesamts für Gesundheit BAG. Weil in den vergangenen Wochen Hunderttausende Impfdosen eingetroffen sind, impft die Schweiz zurzeit im Rekordtempo. Schneller als die Nachbarländer und sogar als die USA, die noch vor ein paar Wochen den Rekord hielten.

Allein diese Woche verabreichte die Schweiz 80’000 Dosen pro Tag, was umgerechnet 0,9 Dosen pro 100 Einwohner entspricht. Ein Spitzenwert, an den Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich oder England nicht herankommen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Nur Impfweltmeister Israel und die USA verabreichten im Februar und April mehr Dosen pro Tag und Kopf als wir diese Woche. Insgesamt haben in der Schweiz bisher rund 3 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten.

Wie die Z eitung weiter berichtet, wird die Schweiz in den kommenden Tagen sogar noch an Tempo zulegen können. Am Samstagabend trafen in den Lagern der Armeeapotheke eine Million Dosen des Moderna-Impfstoffs ein – laut BAG ist das die bisher grösste gelieferte Menge an einem Tag. Im Juni erwartet die Schweiz 2,5 Millionen weitere Impfstoffdosen.