Weltglücksbericht : Die Schweiz ist das drittglücklichste Land der Welt

Die Menschen in der Schweiz zeigen sich im Durchschnitt glücklicher als Einwohner in den meisten übrigen Ländern, zu diesem Resultat kommt der World Happiness Report. Wegen Covid wurde jedoch eine «signifikant höhere Häufigkeit negativer Emotionen» festgestellt.

Am glücklichsten sind die Menschen laut der Studie in Finnland.

Europäische Länder dominieren in den Top 10.

Glücklicher ist man nur in Finnland (Platz 1) und Dänemark (Platz 2).

Ihrem Glück kann offenbar selbst die Corona-Pandemie nichts anhaben: In einer Erhebung unter fast 150 Ländern haben sich die Finnen einmal mehr als die glücklichsten Menschen der Welt erwiesen. Sie eroberten den Spitzenplatz des im Auftrag der Vereinten Nationen erhobenen Weltglücksberichts (World Happiness Report) bereits zum vierten Mal. Aber auch die Schweiz schafft es aufs Podest: Und zwar auf Platz drei. Damit klettert Helvetia im Ranking drei Stufen nach oben – im Vorjahr belegte die Schweiz noch Platz 6. Neben den Finnen sind laut der Statistik nur noch die Menschen in Dänemark (Platz 2) glücklicher.

Europäische Länder dominieren an der Spitze: Unter den Top Ten findet sich als einziges nicht-europäisches Land Neuseeland auf Platz neun. Deutschland erreicht seinerseits den 13. Platz, was einen Sprung nach vorn bedeutet: Im vergangenen Jahr wurde die Bundesrepublik noch auf Platz 17 geführt. Dagegen rutschte Grossbritannien vom 13. auf den 17. Platz.

Die Schlusslichter der Statistik

Am unglücklichsten sind die Menschen dem Bericht zufolge in Afghanistan, noch hinter Lesotho, Botsuana, Ruanda und Simbabwe. Auf den besten Rang der afrikanischen Länder kommt auf Platz 83 die Republik Kongo. Sie landet damit noch einen Platz vor China. Das glücklichste Land in Asien ist Taiwan (Rang 24).