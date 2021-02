«Müssen die absolute Macht des Bundesrats brechen»

Der 46-Jährige erklärt auch, wieso seine Partei sich besonders auf Bundesrat Alain Berset fokussiert, obwohl auch zwei Mitglieder der eigenen Partei in der Landesregierung sitzen. «Berset ist der Verantwortliche für die Gesundheit. Dann muss er am Ende auch die Verantwortung für die Corona-Politik tragen», so Chiesa. In einer Aussage kritisiert er allerdings die beiden Vertreter der FDP im Bundesrat. «Ich habe gerade in Zeitungsinseraten gelesen, dass die FDP die Restaurants sofort öffnen möchte. Aber ihre Vertreter im Bundesrat haben offensichtlich anders entschieden.»