Die U-15- bis U-20-Nationalmannschaften haben in diesem Kalenderjahr keine Zusammenzüge oder Spiele mehr.

Damit ist sie auch aus der Top Ten Europas draussen und nicht mehr in Topf 1 für die WM-Quali.

Die letzten Spiele ohne Siege haben Konsequenzen für die Schweizer Fussballnationalmannschaft: Sie verliert im Fifa-Ranking einen Platz und ist neu 16. Wegen der Niederlagen gegen Kroatien (1:2) und Spanien (0:1), sowie dem Unentschieden gegen Deutschland (3:3) ist die Schweiz nur noch die elftbeste Nation Europas. Dies kann sich auf die Auslosung der WM-Qualifikation auswirken: Die Schweiz wäre aktuell nicht mehr in Topf 1. Damit droht der Weg an die WM-Endrunde 2022 in Katar schwieriger zu werden.