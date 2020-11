Die Schweiz ist im Xmas-Pop-up-Fieber

Von der Skihütte am Casinoplatz in Bern gibt es leider weder Fotos noch eine Website – aber dem Lokal eilt sein guter Ruf voraus. Die Macher haben bereits in der Markthalle und dem japanischen Restaurant Japigo für kulinarische Highlights gesorgt. Es ist also anzunehmen, dass die Skihütte, die vergangene Woche eröffnete, ein Besuch wert ist. Für beste Drinks sorgt die angrenzende Asino Bar.