Zürich: Hunderte an der Demonstration von Free Iran Switzerland

Am Samstagnachmittag demonstrierten Hunderte Personen in Zürich gegen das Mullah-Regime im Iran.

«Frau, Leben, Freiheit», riefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der bewilligten Demonstration, welche von der Organisation Free Iran Switzerland veranstaltet wurde. Gestartet war der Umzug am Samstagnachmittag am Helvetiaplatz, von wo aus mehrere Hundert Personen in Richtung Bürkliplatz marschierten. Dort angekommen, traten schon bald die ersten von vielen Rednerinnen auf die Bühne – unter ihnen die FDP-Nationalrätin Doris Fiala, GLP-Kantonsrätin Nathalie Aeschbacher und die Geschäftsleiterin der Schweizer Sektion von Amnesty International, Alexandra Karle.