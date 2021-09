Sicher, aber …. - «Langweilig» – Argentinische Ministerin disst die Schweiz

«Wir lieben die Schweizer, gebildete und glückliche Menschen»

Die Bemerkung der Politikerin stiess auf viel Kritik - inner- und ausserhalb der Landesgrenzen. Der Schweizer Botschafter in Argentinien, Heinrich Schellenberg, reagierte umgehend via Twitter. Er postete das Werbevideo von Schweiz Tourismus mit Hollywoodstar Robert D e Niro und Roger Federer. Dazu schrieb der Diplomat: « Der ‹langweilige› Federer» .

Andere erklären dem Botschafter, dass die Politikerin über Sicherheit spricht, während sie mit Bodyguards unterwegs ist und wohl nie einen Bus am späten Abend in eine m Vorort von Buenos Aires nehmen muss. Auch Argentinier innen und Argentinier , die schon einige Zeit in der Schweiz leben, kritisieren die Worte der Sicherheitsministerin. « Ich lebe seit fast sechs Jahren in diesem wunderbaren Land und glaube befugt zu sein, meine Meinung zu diesem Thema zu äussern. Frau Ministerin, wie können Sie so, so, so, so dumm sein?»