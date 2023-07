SP-Vorstoss: Steuern sollen direkt vom Lohn abgezogen werden können

«Schweiz ist Spitzenreiterin bei Steuerschulden»

«Die Schweiz ist Europas Spitzenreiterin, was Steuerschulden betrifft», sagt Zryd zu 20 Minuten. Dass diese sich mittels Direktabzug vom Lohn effizient verhindern lassen, zeige sich in vielen anderen Ländern. «In manchen Staaten wird sogar noch die Krankenkassenprämie abgezogen und das verbleibende Geld kann ohne Stress für das Leben ausgegeben oder gespart werden.»

Modell nicht für alle geeignet

Laut der Sozialarbeiterin äussern viele Schuldnerinnen und Schuldner in den Beratungen den Wunsch, dass die Steuern und auch die Krankenkasse direkt vom Lohn abgezogen werden sollen. «Auch ein freiwilliger Direktabzug würde unserer Erfahrung nach dazu führen, dass es für viele einfacher wäre, die Steuern fortlaufend zu bezahlen», so Nydegger. Es sei ausserdem nicht in allen Kantonen problemlos möglich, monatliche Zahlungen an die Steuerverwaltung zu leisten.