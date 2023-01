E-Mobilität: Die Hälfte der Schweizer will Verbrenner, die anderen Elektroautos

Das Ziel für die Mobilität der Zukunft ist klar, der Weg dahin noch nicht. An der grössten Fachtagung des Schweizer Autogewerbes wurde von Rednerinnen und Rednern sowie 850 Gästen lebhaft dazu diskutiert. «Wir tragen das Ziel der Politik mit, den CO2-Ausstoss im motorisierten Individualverkehr zu senken», sagte Thomas Hurter, Präsident des Schweizer Autogewerbeverbands (AGVS), am 17. «Tag der Schweizer Garagisten» im Berner Kursaal. «Wir müssen den CO2-Ausstoss sogar schon heute reduzieren. Dafür ist eine einseitige Fokussierung jedoch nicht zielführend.» Darüber streiten auch die Experten: Ist die Zukunft das E-Auto, der Verbrenner – oder beide?

Auto und ÖV gemeinsam

Der Autogewerbeverband hatte die Diskussion um die Mobilitätszukunft bereits zuvor gross thematisiert – in einer Sonderausgabe seines Fachmagazins «Autoinside» über alternative Antriebe. Darin ist auch eine eigens erstellte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Link. Demnach würden sich bei einem Autokauf in den nächsten zwölf Monaten 45 Prozent der Befragten für ein Auto mit Verbrennungsmotor entscheiden. Elektrifizierte Fahrzeuge (zu 20 Prozent Elektroautos, der Rest Hybrid oder Plug-in-Hybrid) kommen ebenfalls auf 45 Prozent.

Kein Verbrennerverbot

Und das von der EU für 2035 angepeilte Verbrennerverbot wird von der Mehrheit (50 Prozent «nicht richtig» gegen 38 Prozent «richtig») abgelehnt. Gefordert wird statt Verboten also – wie auch seitens des Autogewerbeverbands – Technologieoffenheit. Anders als in der EU soll in der Schweiz übrigens kein Verbrennerverbot kommen, die Verkehrskommission des Nationalrats hat eine entsprechende parlamentarische Initiative abgelehnt. Auch bei der EU tut sich was: In einer Liveschaltung nach Brüssel äusserte Daniel Mes, im Kabinett von EU Vizekommissionspräsident Frans Timmermanns mitverantwortlich

für den «Green Deal»-EU-Klimapakt, man werde den Einsatz von synthetischen Treibstoffen noch «prüfen».