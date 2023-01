Europas Plastiksünder : Die Schweiz ist Vize-Europameisterin – beim Plastikverbrauch

Die Schweiz gilt als eines der saubersten Länder der Welt. Dieses Image bröckelt aber, geht es nach einem Bericht der weltweit tätigen NGO Oceancare. Am Montag stellte sie einen Bericht über den Umgang mit Plastik in der Schweiz vor. Demnach produziert die Schweiz am zweitmeisten Plastik in Europa hinter Luxemburg, wie eine Studie im Fachmagazin «Science Advances» zeigt. Pro Kopf produzieren Schweizer fast 110 Kilogramm Abfall pro Jahr. Ohne Massnahmenplan werde sich der Plastikabfall verdreifachen, heisst es im OECD-Bericht vom letzten Jahr.