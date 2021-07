«Fifa 21» - Die Schweiz kämpft immer noch um die Europameisterschaft – jetzt live

Für alle, die es nicht bis Morgen zum EM-Finale abwarten können, kämpfen schon heute die besten «Fifa»-Spieler der Schweiz gegeneinander. In der ganzen Schweiz haben sich die besten «Fifa 21»-E-Sportler qualifiziert, um heute virtueller Europameister zu werden. Das Schöne ist: Jedes Land kann an der «Virtual Euro» noch Meister werden.



Der Grund: Es wird im 90er-Modus gespielt, so sind alle Länder mehr oder weniger gleich stark und so kann auch noch eine kleine Nation wie Nordmazedonien oder unsere Schweiz Europameister werden. Für die Spieler gibt es ein Preisgeld von 2500 Schweizer Franken und für die Zuschauer Preise im Wert von 14’000 Schweizer Franken zu gewinnen. Zuschauen lohnt sich also, wenn ab 12.45 Uhr der virtuelle Ball rollt.