Virtuelles Eis

Die Schweiz kann Eishockeyweltmeister werden

Die Heim-WM in der Schweiz wäre voll im Gange, wäre da nicht dieses Coronavirus. Wir dürfen aber trotzdem mitfiebern. Die WM wird nämlich auch digital. Harte Checks in «NHL20» verteilt für die Schweiz Sven Julmi von ZSC Esports.

Die E-Sport-Szene in «NHL 20» ist international noch überschaubar. In der Schweiz haben wir genau ein Team, das sich auf dem virtuellen Eisfeld misst. Die E-Sport-Abteilung der ZSC Lions gehört aber immerhin zum Besten, was Europa zu bieten hat. Da an richtiges Eishockey im Moment nicht zu denken ist, pusht der Internationale Eishockeyverband die digitale Version des Wintersports. Eine unglaubliche Chance für die ganze «NHL 20»-Szene.



In «NHL 20» wird in zwei Modi gespielt. Im Team-Modus, bei dem jeder Gamer einen Spieler steuert, und im klassischen «One on One»-Modus, den man von anderen Sportspielen wie Fifa kennt. ZSC Esport hat in beiden Modi schon Erfolge verbuchen können. Teamcaptain Sven Julmi misst sich an der virtuellen WM im «One on One»-Modus auf der Playstation 4.