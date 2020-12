2,5 Jahre muss die Ostschweizerin Natalie Hersche (51) in einem weissrussischen Gefängnis verbringen. Dies entschied am Montagnachmittag das Gericht in Minsk. Die Doppelbürgerin wurde am 19. September in der Hauptstadt an einer Demonstration verhaftet. Claude Altermatt, der Schweizer Botschafter in Minsk, beobachtete den Prozess.