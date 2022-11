EU-Botschafter : «Die Schweiz kann nicht den Fünfer und das Weggli haben»

Die bilateralen Verträge waren immer etwas Vorläufiges. Die Schweiz hatte ja damals ein Beitrittsgesuch gestellt. Die Schweiz ist anscheinend glücklich mit dem bilateralen Weg. Wir wollen ihn aber in der bisherigen Form nicht mehr. Die Schweiz kann nicht am EU-Binnenmarkt teilnehmen und die Regeln nur selektiv respektieren. Wir können auch wie Grossbritannien zu reinem Freihandel zurückgehen. Das ist dann aber kein direkter Zugang zum Binnenmarkt mehr. Die Schweiz muss sich entscheiden, was sie will.