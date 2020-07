Genussvolle Ferien in der Schweiz

Die Schweiz lädt zum Sommerschmaus

In der Schweiz wird diesen Sommer festlich aufgetischt. Gäste, die ihre Sommerferien hierzulande verbringen, können sich auf ausgefallene, abenteuerliche und vor allem genussvolle Ausflüge freuen.

So schön wird der Schweizer Sommer – zum Beispiel bei einem Apéro auf der Alp Laret.

Von der Velotour durch die Tessiner Weinberge (natürlich mit Degustation) bis hin zum Chefkoch-Dinner in der wohl luxuriösesten Alphütte der Schweiz oder einem Kochkurs auf 2200 Metern über Meer – der Schweizer Sommer 2020 geizt nicht mit kulinarischen Highlights.

Hohe Kochkunst

Hobbyköche, die hoch hinauswollen, sollten sich das Angebot in der Chasa da Fö auf der Alp Laret in Ftan anschauen. Auf 2200 Metern liegt dort die wohl höchste Kochschule Europas. Gekocht wird auf dem Holzherd mit Kräutern von der Alp und lokalen Zutaten. Hier gibts alle Infos zum Kochtrip in die Berge