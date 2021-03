Die Schweiz liegt im Gleichstellungsindex des WEF auf Rang 10 von 156. Das schreibt das Weltwirtschaftsforum in der neusten Version des Global Gender Gap-Reports , der am Dienstag veröffentlicht wurde. Es ist das erste Mal, dass die Schweiz es in die Top-10 des Rankings geschafft hat. Im vergangenen Jahr lang sie noch auf Platz 18.