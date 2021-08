Afghanistan - «Die Schweiz muss 10’000 Flüchtende aufnehmen»

Völkerrechtlich sind die Taliban die legitime neue Regierung von Afghanistan, da sie die Staatsgewalt haben. Das ist für Menschenrechte und Demokratie eine Katastrophe. Das afghanische Volk braucht jetzt die uneingeschränkte Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, auch von der Schweiz. Wir müssen 10’000 Geflüchtete aufnehmen und ebenso Angehörige von Personen, die schon hier sind. Und die Schweiz muss alles dazu beitragen, dass die Gewalt so schnell wie möglich aufhört, dass ein Bürgerkrieg verhindert wird. Sobald sich der Pulverdampf ein wenig gelegt hat, muss sie das Taliban-Regime, Nachbarländer, die USA und andere Interessenvertreter an einen Tisch holen. Ziel muss sein, die Taliban mit Anreizen und Sanktionen dazu zu bringen, Menschenrechte zu respektieren.»

«Die Schweiz spielt glücklicherweise keine Hauptrolle in diesem Drama. Entsprechend sollte sie sich auch verhalten. Erstens: Strikte Wahrung der Neutralität. Der Bundesrat darf sich auf keinen Fall in diesen Konflikt einmischen, durch unbedachte Handlungen oder Worte. Zweitens: Sicherstellung des Asylrechts gegenüber den zu erwartenden Migranten. Asyl nur für Menschen, die persönlich an Leib und Leben bedroht sind. Kriegsflüchtlinge erhalten kein Asyl, sondern Schutz auf Zeit - am besten in der Nähe ihrer Heimat. Hier kann die Schweiz mithelfen. Verhindern, dass das Asyl aus anderen Motiven missbraucht wird. Drittens: Falls die Schweiz für gute Dienste gefragt wird - Konfliktschlichtung, Entspannung, Verständigung - soll sie in bescheidener Art und Weise ihre Erfahrung als aussenpolitisches Therapiezentrum einbringen. Verzicht auf jede Aufplusterung.»