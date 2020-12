Millionen Menschen müssen in London und Südostengland an Weihnachten zu Hause bleiben.

Boris Johnson hat in London einen neuen Lockdown verhängt.

Eine neue Corona-Variante verbreitet sich in England rasant.

Die Niederlande haben bereits Flüge aus Grossbritannien verboten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. In der Schweiz wurde das mutierte Virus noch nicht nachgewiesen. Schweizer Politiker fordern das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den Bundesrat nun auf, Abwehrmassnahmen zu ergreifen.

«Diese Mutationen machen Angst»

Besorgt ist Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin und Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission: «Diese Mutationen machen Angst, zumal unklar ist, wie sie sich auf die Impfung auswirken.» Die Sorge sei, dass Mutationen die Erfolge der Impfung infragestellen könnten. «Das wäre extrem bitter, wenn wir dann von einem Lockdown in den nächsten gehen müssten.»

«Privat muss man jetzt nicht nach England fliegen»

Als Vorsichtsmassnahme erwartet auch Bäumle, die London-Flüge über Weihnachten auszusetzen. «Geschäftsreisen wird es in dieser Zeit kaum geben. Und privat sollte man jetzt nicht nach England fliegen.» Sofort müsse die Schweiz zu einem Quarantäne-Regime übergehen mit je einem Test am Flughafen und nach fünf Tagen in Quarantäne. Gleichzeitig müsse die Schweiz mehr Daten erheben, welche Virusvarianten aktuell kursierten. «Hier hinken wir ebenfalls hinterher.»