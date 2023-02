«Die Schweiz muss sich besser auf Amokläufe und Attentate vorbereiten»

Ein verdächtiger Mann und sein Auto hielten die Polizei in Bern am Dienstag stundenlang auf Trab.

Ein verdächtiger Mann und sein Auto lösten am Dienstag in Bern einen Grosseinsatz der Polizei aus. Auch das Bundeshaus musste evakuiert werden.

Die Erleichterung war gross, als die Polizei am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr Entwarnung geben und die Absperrung des Bundesplatzes in Bern aufheben konnte. Zuvor lief aufgrund eines verdächtigen Mannes und dessen Autos während Stunden eine grosse Polizeiaktion, das Bundeshaus musste evakuiert werden. FDP-Ständerat Andrea Caroni, der ebenfalls evakuiert worden war, übte scharfe Kritik am Ablauf der Evakuierung.

Eugen Leibundgut ist Geschäftsleitungsmitglied bei der Firma RM Risk Management AG. Für ihn zeigt der Vorfall im Bundeshaus eine Mentalität, die in der Schweiz allzu oft an den Tag gelegt werde: «Leider muss immer erst etwas Schlimmes passieren, bevor die Verantwortlichen handeln.» Die RM Risk Management AG hat unter anderem die Verantwortlichen im Kanton Zug nach dem Attentat durch Friedrich Leibacher 2001 beraten. Für ihn ist klar: «Die Schweiz darf sich der Realität nicht verschliessen und muss sich auch auf Attentate oder Amokläufe an Schulen, in Verwaltungen oder eben im Bundeshaus vorbereiten.»