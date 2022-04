Wladimir Klitschko – «Die Schweiz muss uns helfen, diesen Krieg zu beenden»

Bei einem Besuch in Berlin bat der Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko den Bundeskanzler um mehr Hilfe für die Ukraine. Auch neutrale Länder wie die Schweiz sieht er in der Pflicht.

Darum gehts Wladimir Klitschko hat Deutschland besucht, um um mehr Hilfe für die Ukraine zu bitten.

Die Ukraine benötige humanitäre Hilfe, jedoch auch zusätzliche Waffen.

Länder, die keine Hilfe leisten, machen sich in den Augen Klitschkos schuldig.

Wladimir Klitschko reiste dereinst für den Boxsport um die Welt. Doch am Donnerstag brachten den Ex-Weltmeister im Schwergewicht andere Gründe nach Berlin: Der jüngere Bruder von Witali , der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist, wirbt um zusätzliche Hilfe für die Ukraine. «Wir sind uns alle einig, dass dieser sinnlose Krieg in der Ukraine, den Russland angefangen hat, ein Ende haben muss», sagt er gegenüber SRF.

Treffen mit Scholz, Lindner und Baerbock

Und so sprach Klitschko am Freitagmorgen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, mit Finanzminister Christian Lindner sowie der Aussenministerin Annalena Baerbock und bat eindringlich um mehr Unterstützung. «Wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen humanitäre Unterstützung. Manche Städte haben keinen Strom, keine Lebensmittel, keine medizinische Versorgung», sagte er bei Bild Live.

Weil der Krieg sich nicht ausbreiten dürfe, sei es wichtig, schnell zu agieren. Und darum sieht er auch neutrale Länder wie die Schweiz in der Pflicht: «Dieser Krieg muss beendet werden. Und die Schweiz muss uns dabei helfen. Denn die Schweiz ist auch keine Ausnahme, trotz ihrer Neutralität », so Wladimir zu SRF. Er fordere, dass der Krieg proaktiv gestoppt wird. «Länder, die neutral sind und sich nicht auf die Seite der Ukraine stellen, haben Blut an ihren Händen». Er wolle niemanden beschuldigen, doch sei es wichtig, Partei zu ergreifen.

«Hungersnöte könnten zu noch mehr Todesopfern führen»

«Wir brauchen Unterstützung mit Taten, nicht mit Worten», so Klitschko. Und er betont gegenüber SRF, dass die Welt wie ein Ökosystem aufgebaut ist, in dem wir wie in einer Kette miteinander verbunden sind. Damit verweist er auch auf das ukrainische Getreide, das für die Bevölkerungen vieler Staaten von grosser Bedeutung ist. «Dauert der Krieg noch lange, kann das zu Hungersnöte und noch mehr Todesopfern führen», warnt Klitschko.

Zurzeit ist nicht bekannt, ob und welche Zugeständnisse Olaf Scholz und seine Kollegen Wladimir Klitschko machen konnten. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist am Mittwoch bekannt geworden, dass die Bundesregierung offenbar vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine steht. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet demnach, die Liste umfasse Rüstungsgüter im Wert von etwa 300 Millionen Euro, die kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könnten.

Dies würde die Hilfe Deutschlands beträchtlich erhöhen, denn bislang hat die Bundesrepublik Waffen im Wert von über 80 Millionen Euro in die Ukraine geschickt. «Entscheidungen müssen jetzt schnell getroffen werden. Die Zeit eilt», so Klitschko.