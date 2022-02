Nach tödlichem Unfall - Die Schweiz prüft schärfere Lachgas-Regeln und wendet sich an Frankreich

Der Konsum von Lachgas (N2O) in der Partyszene ist nicht mehr kleinzureden. Der Kanton Basel-Stadt will, dass der Bund aktiv wird.

Lachgas ist als Rauschmittel in der Partyszene weit verbreitet. Spätestens nach dem tödlichen Unfall am Arisdorftunnel , bei dem auch der Fahrer inhaliert haben soll, ringen die Behörden mit der Frage, wie dem Konsum beizukommen ist. Der Crash kostete einem 18-Jährigen das Leben, vier Teenager im Auto wurden zum Teil schwer verletzt. Zuvor sollen sie eine Lachgas-Flasche in einer Basler Bar gekauft haben.

Grosskontrollen zeigten, wie einfach man an das Gas herankommt. Es birgt auch dann Risiken, wenn man es nicht am Steuer konsumiert. Als der Basler Grossrat Joël Thüring (SVP) von der Regierung wissen wollte, was sie dagegen unternimmt, eröffnete diese, dass sie eine bundesweite Regulierung anstrebt. Zwar ist die Abgabe in Bars bereits illegal, Lachgas untersteht aber nicht dem Betäubungsmittel-, sondern lediglich dem Chemikaliengesetz. Das schränke die Handlungsmöglichkeiten des Kantons ein, so eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements gegenüber der «bz Basel».