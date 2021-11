Klimapolitik – Die Schweiz rutscht im Länderrating zum Klimaschutz auf Platz 15 ab

Die Schweiz verliert 28 Plätze in der nationalen Klimapolitik. Somit fällt die Schweiz in dieser Kategorie sogar auf Platz 51 zurück. Grund dafür sei das Scheitern des CO2-Gesetzes im Juni, schreibt der «WWF» in einer Medienmitteilung. Von 61 Ländern liegt die Schweiz noch auf Rang 15 in der Kategorie der nationalen Klimapolitik. Im Jahr 2020 belegte das Land noch Rang 14.