Antwort auf Virus-Katastrophe : Die Schweiz schickt 30 Tonnen Covid-Schutzmaterial nach Nepal

Wegen der katastrophalen Ausbreitung des Coronavirus in Nepal schickt die Schweiz ein Frachtflugzeug mit Schutzmaterial los. Es ist nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Doch «im Konzert mit anderen sammeln sich die Tropfen», so Manuel Bessler vom DEZA.

«Die Bedürfnisse in Nepal sind gigantisch», sagt Manuel Bessler.

In Nepal breitet sich das Coronavirus explosionsartig aus.

Am Flughafen Zürich ist heute um 18 Uhr im Auftrag der Schweiz ein bulgarisches Frachtflugzeug mit 30 Tonnen Covid-Schutzmaterial gestartet. Das Ziel ist Kathmandu, Nepa l, wo das Gesundheitssystem wegen der explosionsartigen Ausbreitung des Coronavirus faktisch kollabiert ist. Betten und medizinischer Sauerstoff gehen aus. Die Positiv-Rate bei Corona-Tests ist hoch. Auch auf dem Mount Everest an der Grenze zwischen Nepal und China haben Bergsteigerinnen und Bergsteiger Infektionen gemeldet.

Nicht für Schweizer Bevölkerung gebraucht

In Kathmandu stellt die Botschaft sicher, dass das Material dort ankommt, wo es ankommen soll. «Und vor allem auch, dass das Material in die richtigen Hände kommt, dass das Personal geschult und es richtig einsetzen wird», so Bessler. «Zusammen mit dem Gesundheitsministerium wurden auch die Spitäler identifiziert, wo die Beatmungsgeräte hinkommen, um wirklich sicherzustellen, dass sie auch fachmännisch gebraucht werden.»