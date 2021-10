In Glasgow (UK) : Die Schweiz schickt drei Bundesräte an die UNO-Klimakonferenz

Die UNO-Klimakonferenz (COP26), die am 31. Oktober in Glasgow (UK) startet, findet mit drei Vertretern aus der Schweizer Regierung statt.

Der 3. November 2021 an der COP 26 steht im Zeichen nachhaltiger Finanzen. Bundesrat Maurer und Staatssekretärin Daniela Stoffel nehmen unter anderem an Treffen des Gastgeberlandes Grossbritannien zu dieser Thematik teil.

Bundespräsident Guy Parmelin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Ueli Maurer vertreten die Schweiz an der 26. UNO-Klimakonferenz (COP26), die vom 31. Oktober bis am 12. November 2021 in Glasgow (UK) stattfindet. «Ziel der Konferenz ist es, griffige Umsetzungsregeln des Abkommens von Paris zu verabschieden», schreibt der Bund in einer Mitteilung.