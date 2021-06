Neue Unicef-Studie : Die Schweiz schneidet bei der Kinderbetreuung schlecht ab

Teuer und schlecht: In einer Studie zur Kinderbetreuung stellt die Unicef der Schweiz ein schlechtes Zeugnis aus. Im Ranking landet sie auf Platz 38 von 41 untersuchten Ländern.

1 / 4 Frühkindliche Förderung wirke sich positiv auf die Entwicklung der Kleinen aus, so Experten. Getty Auch die soziale Kompetenz wird in den Kitas gefördert. Imago Bei der Betreuung gibt es riesige Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern. Getty

Darum gehts Eine Unicef-Studie zum Thema Kinderbetreuung lässt die Schweiz schlecht aussehen: Sie landet im Ranking auf dem viertletzten Platz.

So sind in der Schweiz Kitas je nach Verdienst vergleichsweise teuer und es kommen relativ viele Kinder auf eine Betreuungsperson.

Auch die Pandemie habe nicht zur Verbesserung der Situation beigetragen.

«Where do rich countries stand on child care?» lautet der Titel der Studie, den die Unicef neu publiziert hat. Bei der Frage, wie in reichen Ländern die Betreuung von Kindern gehandhabt wird, wurden 41 OECD- und EU-Länder unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis fällt für die Schweiz alles andere als schmeichelhaft aus, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) schreibt.

So landet die Schweiz im entsprechenden Ranking auf dem 38. und damit viertletzten Platz – nur Zypern, die USA und die Slowakei schneiden schlechter ab. Auf den vordersten Plätzen hingegen rangieren Luxemburg, Island und Schweden, Norwegen und Deutschland belegen die Ränge vier und fünf.

Zu wenig Zugang, zu teuer

Untersucht wurde in vier Hauptkategorien. Beim bezahlten Eltenurlaub etwa kann die Schweiz wenig punkten. Dabei würde gerade dies die Eltern-Kind-Bindung wie auch die Gleichstellung der Geschlechter fördern und das Risiko von Wochenbettdepressionen senken.

Hinsichtlich des Zugangs zu Angeboten frühkindlicher Betreuung ortet die Studie ebenfalls Luft nach oben: Während in der Schweiz nur gut ein Drittel der Eltern Kitas für bis zu drei Jahre alte Kinder nutzen, liegt diese Quote etwa in den Niederlanden bei satten 64,8 Prozent. Bei der Bezahlbarkeit der Angebote gibt die Schweiz ein gespaltenes Bild ab: Alleinerziehende mit tiefem Einkommen müssen dank Subventionen nur gut zehn Prozent des Einkommens für die Kita-Betreuung zweier Kinder aufwenden, während sich dieser Anteil bei Doppelverdienern aus der Mittelschicht auf 46 Prozent steigert – Höchstwert unter den untersuchten Ländern.

Schliesslich bewertet die Studie auch die Qualität der Angebote in öffentlichen Kindergärten. Dabei kostet die Tatsache, dass Kinder erst ab vier oder fünf Zugang zu einer öffentlichen Institution haben, die Schweiz Punkte. Zudem steht das Land mit einer Quote von 18,2 Kindern pro Betreuungsperson relativ schlecht da – in Island liegt diese Rate bei fünf Kindern.

Corona zeigte Handlungsbedarf auf

Dabei, so die Studienautorinnen, fördere niederschwellige, bezahlbare und qualitativ hochstehende frühkindliche Betreuung die sozial und kognitive Entwicklung der Kinder und fördere die Gleichstellung innerhalb der Gesellschaft. Die Covid-19-Pandemie habe bei der Betreuung zu Rückschlägen geführt: In der Krise hätten die reichen Länder gerade mal zwei Prozent des Aufwands, die Folgen der Krise zu bekämpfen, für kinderbezogene Sozialpolitik aufgewendet und davon sei wiederum nur ein kleiner Teil in die Kinderbetreuung geflossen.

Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz, sieht in der Schweiz Handlungsbedarf: «Die Pandemie hat die Systemrelevanz der Kinderbetreuung aufgezeigt. Diese muss hochwertig, bezahlbar und leicht zugänglich sein», sagte sie gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Es könne nicht sein, dass die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt nicht genug für externe Kinderbetreuung tue.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!