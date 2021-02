Am Dienstag wurde die 2,5-jährige Haftstrafe von Natalie Hersche in Weissrussland bestätigt. Die Menschenrechtsorganisation Libereco fordert nun drastische Massnahmen von der offiziellen Schweiz.

1 / 7 Nach 150 Tagen Haft stand Natalie Hersche erneut in Weissrussland vor Gericht. Menschenrechtsorganisation Viasna Beim Berufungsverfahren wurde ihre 2,5-jährige Haftstrafe bestätigt. (Die Bilder stammen vom ersten Gerichtstermin vom 7. Dezember. Die Berufungsverhandlung vom Dienstag fand ohne ihre Anwesenheit statt.) Menschenrechtsorganisation Viasna Natalie Hersche bei einer Demonstration in Minsk. Am 19. September wurde sie wegen «Widerstands gegen Strafverfolgungsbeamte» verhaftet. Twitter

Darum gehts Natalie Hersches Berufungsverfahren war erfolglos und sie bleibt im Gefängnis.

Hersches Angehörige hoffen noch immer auf eine Freilassung.

Menschenrechtler forden die Ausweisung des weissrussischen Botschafters aus der Schweiz.

150 Tage ist Natalie Hersche bereits in einem weissrussischen Gefängnis inhaftiert. Am Dienstag wurde ihre Berufung vor Gericht abgeschmettert – nun bleibt sie weiterhin hinter Gittern. An der Gerichtsverhandlung war auch der Schweizer Botschafter anwesend. Dies teilt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von 20 Minuten mit.

Hersche, eine schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin, wurde am 19. September an einem Protestmarsch für Frauenrechte in der weissrussischen Hauptstadt Minsk verhaftet. Die 51-Jährige soll laut der Staatsanwaltschaft bei den Protesten einem 22-jährigen Bereitschaftspolizisten die Sturmhaube zerrissen und ihn im Gesicht gekratzt haben, als dieser sie verhaften wollte. Dafür wurde sie zu 2,5 Jahren Haft verurteilt.

«Freilassung wäre ein Wunder gewesen»

«Das Urteil blieb unverändert», sagt Kasjan Gennadi. Er ist Hersches Bruder und war am Dienstag im Gerichtssaal zugegen. Als der Richter seinen Beschluss verkündete, habe er laut «Schande» gerufen. Das Verfahren ist für ihn ein «Scheinprozess». «Die Gesetze spielen keine Rolle», sagt er. Ihn ärgert, dass seine Schwester nicht an der Verhandlung anwesend sein durfte und ausser den staatlichen Medien keine Journalisten im Gericht zugelassen waren. Trotzdem bleibt Gennadi optimistisch: «Es ist noch nicht vorbei!»

«Die Freilassung von Natalie wäre ein kleines Wunder gewesen», sagt ihr Lebenspartner Robert Stäheli. Die Bestätigung des Urteils sei für ihn absehbar und zeitgleich enttäuschend gewesen. Ungeachtet dessen möchte er die Hoffnung nicht ganz aufgeben und sei bereit für eine positive Überraschung. «Wenn Lukaschenko seine Sicherheit und seinen Machtanspruch nicht mehr gefährdet sieht, wird sich das Regime vielleicht wieder gnädiger zeigen.»

Menschenrechtler finden Urteil inakzeptabel

Die Menschenrechtsorganisation Libereco setzt sich weiterhin für Hersche ein. «Wir sind entsetzt über die erneute und eindeutig politisch motivierte Verurteilung», sagt Präsident Lars Bünger. Das Wegsperren politisch Andersdenkender dürfe mitten im Europa des 21. Jahrhunderts nicht akzeptiert werden. «Hier zeigt sich die ganze Menschenverachtung der belarussischen Diktatur», erklärt Bünger. Libereco möchte das Verfahren an die nächste Instanz weiterziehen und klärt nun ab, ob ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte möglich ist.

Beim Kampf um Hersches Freiheit hofft Bünger weiterhin auf einen starken Druck der offiziellen Schweiz auf das weissrussische Regime. «Es ist an der Zeit, dass die Schweiz den belarussischen Botschafter Aliaksandr Ganevich ausweist», fordert Bünger. Er soll seinen Posten erst wieder antreten dürfen, wenn Hersche auf freiem Fuss sei.

Dieser Forderung möchte das EDA nicht nachkommen. Departement-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger argumentiert, dass die Erklärung eines Diplomaten zur «Persona non grata», also zur unerwünschten Person, eine sehr seltene und scharfe Massnahme sei, die einem konkreten Ziel dienen soll. «Gerade in schwierigen und angespannten Situationen braucht es den normalen diplomatischen Kommunikationskanal in beiden Ländern.»