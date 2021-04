Juncker zum Rahmenabkommen : «Die Schweiz sollte auf Augenhöhe mit der EU verhandeln»

Bundespräsident Guy Parmelin trifft heute in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr Vorgänger warnt in einem Interview die Schweiz.

Nun schaltet sich der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in die Debatte ein, in dessen Amtszeit die Verhandlungen über den Vertrag geführt wurden. Der Luxemburger warnt in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen davor, die Gespräche über das Abkommen abzubrechen. Verharre die Schweiz in ihrer «Angsthaltung», gebe es keine Einigung, sagt der 67-Jährige im Gespräch: «Die Schweiz hat doch überhaupt keinen Grund, sich zu verzwergen. Sie sollte auf Augenhöhe mit der Europäischen Union verhandeln.» Die Schweiz profitiere von der engen Beziehung, und «sie leidet nicht unter der Einwanderung, es gibt keine massiven Probleme».