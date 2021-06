Nächste Gewitter kommen - Unwetter-Wochenende verursacht Schäden von 11 Millionen Franken

News-Scouts meldeten nach 22 Uhr am Freitag Blitz- und Donnereinschläge über dem Zugersee, in Muri, in Zürich, in Horgen, in Feusisberg SZ und in Wollerau SZ. Bis 23 Uhr entluden sich 25'000 Blitze, wie Meteonews twitterte. In Interlaken fielen in weniger als einer Stunde 48 Millimeter Regen. Meteo Schweiz sprach von einem neuen Rekord.