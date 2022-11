Raiffeisen warnt vor Wohnungsnot in der Schweiz

Wohnraum wird in der Schweiz immer knapper. Die Leerstände sinken rapide und damit steigen neben den Eigenheimpreisen jetzt auch die Mieten, wie Raiffeisen am Donnerstag mitteilt. Im Umfeld extrem hoher Baulandpreise, rigider Bau- und Zonenordnungen sowie «einer einsprachefreudigen Bevölkerung» sei die Wohnbautätigkeit laut Raiffeisen schon seit längerer Zeit stark rückläufig. Die dynamisch wachsende und auf immer grösserem Raum lebende Schweizer Bevölkerung benötigte deutlich mehr Wohnungen als aktuell auf den Markt kämen. «Das höhere Zinsniveau und die Bauteuerung mindern die Anreize für den Wohnungsbau zusätzlich. Gleichzeitig treiben der akute Fachkräftemangel und der Krieg in der Ukraine die bereits starke Zuwanderung kräftig nach oben. Wir steuern mit Vollgas auf eine Wohnungsnot zu», stellt Martin Neff , Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, fest.

«Mieterinnen und Mietern stehen harte Zeiten bevor»

Knappheit ausserhalb der besten Lagen sei am Mietwohnungsmarkt ein noch jüngeres Phänomen. Durch den Mietwohnungs-Bauboom des letzten Jahrzehnts seien die Leerstände noch bis vor zwei Jahren kontinuierlich angestiegen. Die Ende der 2010er-Jahre eingeleitete starke Drosselung der Wohnungsproduktion würde sich nun zeitverzögert widerspiegeln, dafür umso deutlicher im knappen Angebot an freien Mietwohnungen. Die landesweite Leerwohnungsziffer sei seit Jahresbeginn von 1,54 auf 1,31 Prozent gefallen.



Dieser rekordhohe Rückgang habe vor allem Mietwohnungen betroffen, da im Eigenheimmarkt die Leerstände bereits extrem tief seien. «In vielen regionalen Mietwohnungsmärkten herrscht schon Wohnungsknappheit, in einigen gar regelrechte Wohnungsnot. So weisen zum Beispiel die Kantone Genf, Zürich und Zug Mietwohnungs-Leerstandquoten von deutlich unter einem Prozent auf», so Neff.